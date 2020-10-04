Kandil’e ikna darbesi: 190 terörist teslim oldu

"ERKEK ÇOCUKLARINA BİLE TECAVÜZ EDİLDİ"

Ferhat Gabar "Nişanlımdan ayrılınca girdiğim bunalımla PKK'ya katıldım. Örgütte kaldığım 2 yıl boyunca işkence ve kötü muameleyle karşılaşmadığım gün olmadı. 2 yılda sadece 3 defa banyo yapabildim. Hayvanların bile yaşamayacağı şartlarda kaldım. Suriye ve Mahmur kampından kaçırılıp getirilen 12-13 yaşındaki erkek çocuklara bile tecavüz edildiğine şahit oldum." diyerek pişmanlığını dile getirdi.

"HİÇBİR HDP'LİNİN YAKINI DAĞDA GÖRMEDİM"

Amed Mordem "Diyarbakır'da annelerin eylemlerini bizlere göstermiyorlardı. Haberlerden etkilenmemeleri için televizyon, internet olanaklarını kestiler. Ailesine gitmek isteyen çocuklara aç bırakma, güneş altında bekletme, hatta kendileri gözlerini kapatıp rastgele çocuğun bulunduğu tarafa gülerek ateş edip dalga geçiyorlardı. 3 yıl kaldım, sanki 30 yıl kalmış gibiydim. Sağlam bir tarafım kalmadı. Büyük zulüm var orada. Dağdakilere sesleniyorum: 'Devlet iyidir, inanmayın onların söylediklerine. Devletten daha iyi kimse yoktur. Ben orada hiçbir HDP'linin yakını ve çocuğunu görmedim." dedi.