‘Kâfir Profesör’e 15 yıl hapis istendi

Twitter'dan 'Kâfir Profesör (@ kafir_prof)' isimli hesaptan İslama hakaretler edip, devlet büyüklerini aşağılayan paylaşımlar yaptığı belirlenen Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H. hakkında iddianame tamamlandı. Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, " Kafir Profesör" adlı hesabın paylaşımları cep telefonu üzerinden yaptığını belirledi. Telefonun ise Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H. üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde yapılan soruşturmada Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin kullandığı bilgisayar, cep telefonu ve dijital eşyalara Antalya 4' Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konulurken, Savcı E.H., 2019 yılı kasım ayında açığa alınıp hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.E.H. hakkında hazırlanan iddianame ise Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Savcı, E.H.'nin dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar, kamu görevlisine alenen hakaret suçlamalarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.