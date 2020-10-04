Milli Savunma Bakanlığı: “Onlar bizim canımız!” dedi

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile alakalı bir video paylaştı. Bu videoda, Mehmetçik'in hayvan sevgisi gözler önüne serildi. Türk Silahlı Kuvvetleri görevini icra ederken, hayvan sevgisinden geri kalmadığını gösterdi. Yavru köpeklerle ilgilenen Mehmetçik, hatta yavru köpeklere mamalarını da yediriyor.

"ONLAR BİZİM CANIMIZ"

Mehmetçik'in evcil hayvanları ne kadar çok sevdiğine dair görüntüler sonrasında bir de açıklama yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Onlar bizim canımız. Her daim yanımızda olan sevimli dostlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" dedi.

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