Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüklerinden hayvanlara karşı duyarlılık çağrısı

Çevre, Doğa ve Hayvanlara yönelik suçları önlemek, meydana gelen suçları araştırıp sorumlularını bulmak amacıyla kısa bir süre önce yurt genelinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli'nde de 21 Temmuz 2020 tarihinde kurulan Amirliğe bağlı personel, aralıksız olarak çalışıyor.

"HAYDİ SAKARYA"

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı yayınladı. "Haydi Sakarya" sloganıyla başlayan uygulamayla ilgili olarak Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir." dedi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma'nın yanı sıra vatandaşları bu konularda bilgilendiren ekipler, Kocaeli'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün tamamını sokak hayvanlarına ayırdı. Kentin farklı noktalarında hayvanlara su ve mama veren ekiplere, hayvanların samimi teşekkürleri oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca sosyal paylaşım hesaplarından da görüntüler paylaşılarak farkındalık yaratacak mesajlar verildi. Kocaeli Emniyeti'nin mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Unutmamalıyız ki; "Hayat onlarla daha güzel, hayatı paylaştığımız bu sevimli can dostlarımızı, bir gün değil her gün sevelim ve koruyalım. Yaşam bizlerin olduğu kadar onların da hakkı. Onlar bize emanet..."

TEK DOKUNUŞLA HAYVAN HAKLARI KORUMA ALTINDA

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu HAYDİ isimli mobil uygulama Sakarya'da hizmete girdi. Kısa adı HAYDİ olan "Hayvan Durum İzleme" mobil uygulaması ile hayvan hakları için ihbarda bulunmaya tek dokunuş yetecek.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Hayvan hakları ihlalinin yaşandığı herhangi bir olayda, uygulama üzerinden tek dokunuşla yapacağınız bildirim Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliğimize bağlı ekiplerin en kısa sürede ihlalin yaşandığı yere gelip, işlem yapılması ile sonuçlanacak. İlimizde ki değerli hayvanseverlerin bu programı telefonlarına yükleyerek, hayvan hakları ihlali gördüklerinde bizlere bildirmelerini rica ediyorum." açıklamasında bulundu.

"HAYVAN SEVGİSİ, DUYGULARI GELİŞTİRİR"

Kaya, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "4 Ekim, yaşamımızı güzelleştiren sevimli dostlarımızın hayvan hakları günüdür. Her canlının, doğadaki dengenin korunmasında bir rolü vardır. Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Bunun için hayvanları sevelim, onları koruyalım, onlara eziyet etmeyelim" ifadelerine yer verdi.