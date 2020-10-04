Son dakika haberi... Pınar cinayetinde bomba iddialar! Gece yarısı yapılan kritik telefon görüşmesi

CİNAYET SONRASI GECE ANNESİ ARAMIŞ

* Jandarma, cinayetin işlendiği günün gecesi Mertcan Avcı'nın aile üyeleri ile sık sık görüştüğünü üstelik görüşmelerin gecenin ilerleyen saatlerinde yapıldığını belirledi. 17 Temmuz'da 01:54'te annesi Ayten Avcı'nın Mertcan'ı aradığını tespit etti. Bu görüşmenin içeriğini sorduğu Mertcan'ın cevaben "Hatırlamıyorum. Cüce Bar'da abim ile oturuyorduk" cevabını verdiği görüldü. Annesi Ayten Avcı'nın kendisini aynı gece 02:52'de aradığı, bunun detaylarının ne olduğunun sorulduğunda ise Mertcan'ın cevaben "Görüşme içeriğini hatırlamıyorum. Ben o saatlerde Cüce Bar'da temizlik yapıldığı için elemanların başını bekliyordum. Annem de evdeydi. Abim de yanımdaydı. Ben 03:00 civarı evime döndüm" dediği anlaşıldı.