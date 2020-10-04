Son dakika: MSB'den Ermenistan'a kınama

Son dakika gelişmesi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın sivilllere yönelik saldırılarını kınayan bir mesaj yayınladı. Ermenistan'ı kınayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mesajında sert ifadeler kullandı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şu şekilde...

"HUZURUN TESİSİNE ENGEL OLMAKTADIR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır"

"DERHAL BÖLGEYİ TERK ETMELİDİR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir."

953 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi."

FETÖ İLE MÜCADELEDE 20 BİN 312 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."

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