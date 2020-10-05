Antalya'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Antalya'da Azerbaycan'a destek için bayrak ışıklandırılması gerçekleşti.

IŞIKLANDIRMA YAPILDI

Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ışıklandırması yapıldı.

"TEK MİLLET İKİ DEVLET"

Bayrak ışıklandırmasının ardından dönme dolapta "Tek millet, iki devlet" yazısı aktarıldı. Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen Azerbaycan'a destek ışıklandırması vatandaşların da dikkatini çekti.

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