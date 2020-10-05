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'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu renklerini yansıttı

'da üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba ve bayrakları ışıklandırması yansıtıldı. Bayrak ışıklandırmasının ardından dönme dolapta ", iki devlet" yazısı aktarıldı. Azerbaycan'a destek için yapılan bu yansıtma, Antalyalıların da dikkatini çekti.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 22:58 Son Güncelleme: 5.10.2020 22:59 ABONE OL
Antalya'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Antalya'da Azerbaycan'a destek için bayrak ışıklandırılması gerçekleşti.

IŞIKLANDIRMA YAPILDI

Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ışıklandırması yapıldı.

"TEK MİLLET İKİ DEVLET"

Bayrak ışıklandırmasının ardından dönme dolapta "Tek millet, iki devlet" yazısı aktarıldı. Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen Azerbaycan'a destek ışıklandırması vatandaşların da dikkatini çekti.

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Antalya'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı
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