Azerbaycan'da son dakika... Ermenistan 3 bölgeye saldırdı! İşte toplam 22 şehidin olduğu bölgede son durum

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.
AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berde, Beylegan ve Terter'in bombalandığı ifade edildi.
DÜNKÜ SALDIRI...
Ermenistan sivillere yönelik alçak saldırılarını sürdürüyor. Edinilen son dakika habere göre Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketlerle saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan'ın alçak saldırılarında 1 sivil şehit olurken 4 sivil ise yaralandı. Gence'yi vuran silahlar nereden temin edildi? Ermenistan'a hangi ülkeler yardım ediyor? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri de hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketle saldırdı. Saldırıda bir binaya roket isabet ederken, yaralılar olduğu öğrenildi.
TOPLAM 22 SİVİL ŞEHİT
Öte yandan, Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı Beylagan'dan 2 kardeşin hayatını kaybetmesiyle toplam 22 oldu. Yaralı sayısı ise 60'tan fazla oldu.
HEM SALDIRIYOR HEM YALANLIYORLAR
Ermenistan'ın, Gence'de bulunan askeri bir tesisi vurduğuna ilişkin iddialara Azerbaycan Savunma Bakanlığından yalanlama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafından yapılan, Gence kentinde askeri bir tesisin vurulduğuna ilişkin bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Saldırı sonucu siviller, sivil altyapı ve tarihi antik binalar hasar gördü" denildi.
Gence'yi vuran silahlar nereden temin edildi? Ermenistan'a hangi ülkeler yardım ediyor? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
İNSANLIĞA KARŞI BİR SUÇ
Gence sadece Azerbaycan'ın ikinci en önemli şehri değil aynı zamanda Kafkasya'nın 3. En büyük şehri. Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten sonra. Ermenistan topraklarından balistik füzelerden istifade ederek saldırı yaptı. Bu insanlığa karşı bir suç. Ama şaşırtıcı değil Azerbaycan'a karşı sivillere karşı Hocalı soykırımını yapmış Ermenistan bu gibi hareketlerine alışmıştır. Bizleri korkutmak bununla da kendi insanlarına da aynı zamanda bizlere de korku vermek çabalarındalar.
ŞAŞIRTICI OLAN DÜNYA KAMUOYUNUN SESSİZLİĞİ
Ama biz kendi topraklarımız için biz Azerbaycan içerisinde işgal olunmuş topraklarda BM'nin kararlarına uygun olarak harekat ediyoruz. Biz topraklarımızı işgalden azad ediyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Gence'ye bu saldırıyla Ermenistan kendi topraklarını kendi silahlı kuvvetlerini Ermenistan arazisinde kullandı. Bunu yaparak sivilleri katletti. Şaşırtıcı olan dünya kamuoyunun buna yetirince cevap vermemesidir.
MSB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekata ilişkin son dakika bilgisini dünya kamuoyuna duyurdu. MSB, bugüne kadar 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyona ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.