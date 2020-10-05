Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

FİTİLİ SİVİLLERE SALDIRILAR ATEŞLEDİ
Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu operasyonun fitilini, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları ateşledi. Ermenistan ordusu, 27 Eylül'de uzun yıllardır işgali altındaki, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesindeki sınır hattı boyunca bombardıman başlatmıştı. Asker-sivil ayrımı yapmaksızın açılan ateş sonucunda, Azerbaycan'da sivil ve askeri kayıplar verilirken, Azerbaycan ordusu zaman kaybetmeden karşı harekat başlattı.
ERMENİLER SAVUNMASIZ SİVİLLERİ VURDU
20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği 70'ten fazlasının da yaralandığı hain saldırıdan sonra Ermenistan tarafı, sivil yerleşimleri vurmaya devam edeceklerini açıkladı
ERMENİLER HAVAN TOP VE FÜZE İLE SALDIRDI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Ordu millet anlayışı ile cepheye koşan Azerbaycanlıların kararlılığı ve Türkiye'den alınarak envantere kazandırılan insansız hava araçlarının üstün başarısı ile Ermeni işgali altındaki toprakların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.
İŞGALDEN KURTARILAN YERLERE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ÇEKİLİYOR
Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, Azerbaycan bayrakları göndere çekiliyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.
CEPHEDE TUTUNAMAYIP SİVİLLERE SALDIRDILAR
Cephe hattı boyunca başlatılan harekat sonucunda Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek kaçmaya başladı. Çatışma hattında Azerbaycan askerine karşı koyamayan Ermeniler, bu kez de Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olan Gence'ye füzelerle saldırdı.
İLERİ HAREKAT BAŞLADI
Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.
BİR BİR KURTARILIYOR
İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.
HEDEFLER İMHA EDİLİYOR
Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.