Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

CEPHEDE TUTUNAMAYIP SİVİLLERE SALDIRDILAR

Cephe hattı boyunca başlatılan harekat sonucunda Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek kaçmaya başladı. Çatışma hattında Azerbaycan askerine karşı koyamayan Ermeniler, bu kez de Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olan Gence'ye füzelerle saldırdı.