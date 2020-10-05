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'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı hain saldırının ardından 'ın başlattığı ileri harekat sürüyor. Operasyonlar kapsamında birçok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 19:08 Son Güncelleme: 5.10.2020 19:38 ABONE OL
Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

FİTİLİ SİVİLLERE SALDIRILAR ATEŞLEDİ

ordusunun topraklarını işgalinden kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu operasyonun fitilini, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları ateşledi. Ermenistan ordusu, 27 Eylül'de uzun yıllardır işgali altındaki, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesindeki sınır hattı boyunca bombardıman başlatmıştı. Asker-sivil ayrımı yapmaksızın açılan ateş sonucunda, Azerbaycan'da sivil ve askeri kayıplar verilirken, Azerbaycan ordusu zaman kaybetmeden karşı harekat başlattı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

ERMENİLER SAVUNMASIZ SİVİLLERİ VURDU

20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği 70'ten fazlasının da yaralandığı hain saldırıdan sonra tarafı, sivil yerleşimleri vurmaya devam edeceklerini açıkladı

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

ERMENİLER HAVAN TOP VE FÜZE İLE SALDIRDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ordu millet anlayışı ile cepheye koşan Azerbaycanlıların kararlılığı ve Türkiye'den alınarak envantere kazandırılan insansız hava araçlarının üstün başarısı ile Ermeni işgali altındaki toprakların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

İŞGALDEN KURTARILAN YERLERE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ÇEKİLİYOR

Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, bayrakları göndere çekiliyor. Azerbaycan ordusu, 'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

CEPHEDE TUTUNAMAYIP SİVİLLERE SALDIRDILAR

Cephe hattı boyunca başlatılan harekat sonucunda ordusu büyük kayıplar vererek kaçmaya başladı. Çatışma hattında askerine karşı koyamayan Ermeniler, bu kez de Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olan Gence'ye füzelerle saldırdı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

İLERİ HAREKAT BAŞLADI

ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

BİR BİR KURTARILIYOR

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor

HEDEFLER İMHA EDİLİYOR

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

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Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı başlattığı ileri harekat sürüyor
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