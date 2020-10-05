Emine Erdoğan Hayvanları Koruma Günü’nde ‘Leblebi’yi sahiplendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında ziyaret ettiği Yedikule Hayvan Barınağı'nda, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi. Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay "Emine hanımın Leblebi'yi sahiplenmesi bizi çok mutlu etti. Çünkü engelli köpeklerin yuva bulma şansı sıfıra yakın ama bu bir teşvik oldu. Leblebi kızımızın artık bir yuvası var. Hanımefendi 'Geleceğim, buranın tanıtımı için destek vereceğim' dedi. Bu bizim için çok önemli" dedi. 1500 köpek ve 150 kedi bulunan barınağa mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Emine Erdoğan, can dostlarla yakından ilgilenerek yeni yasama yılında hayvan haklarını eksiksiz teslim eden yasanın çıkmasını temenni ediyorum" dedi. Emine Erdoğan'ın, Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yayımladığı Twitter mesajında da "Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim" ifadeleri yer aldı.