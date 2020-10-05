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Ermeni askerlerin sefil görüntüleri ortaya çıktı

’ın güçlü savunmasına karşı Ermeni askerler bazen cepheden kaçıyor bazen ise teslim oluyor. Bazı Ermeni askerler ise kaçmaları için kelepçe ile siperlere askeri mühümmata bağlanıyor. En son ortaya çıkan görüntüler askerinin düştüğü zavallı durumu ortaya koydu. Ermenistan’ın yaralanan askerlerini tedavi etmekte güçlük çektiği anlaşıldı.

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Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:58 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:28 ABONE OL
Ermeni askerlerin sefil görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan işgalci Ermenistan'a karşı Cebrail kent ile birlikte dokuz köyü ele geçirdi. Ermenistan ordusunun hazin görüntüleri de sosyal medyada yer alıyor. Azerbaycan'ın güçlü savunmasına karşı Ermeni askerler bazen cepheden kaçıyor bazen ise teslim oluyor.

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Hatta komutanları kaçmaları için kelepçe ile araçlara ya da süperlere askerleri bağlıyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde ise Hankedi'de yaralı Ermeni askerlerinin sefil durumu gözler önüne serildi. Bu görüntülerde askeri hastanede yataklarda yer olmaması nedeniyle yaralı Ermenistan askerlerinin kanlar içerisinde koltuklarda ya da yerlerde yattıkları görülüyor.

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Ermeni askerlerin sefil görüntüleri ortaya çıktı
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