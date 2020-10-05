Eski bakanın holding binasına EYP attılar

Trabzonspor Onursal başkanı ve eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tek-Art Holding'in Küçükçekmece'deki binasına El Yapımı Patlayıcı atıldı. 15 gün içerisinde ikinci kez saldırı olduğu belirtilen iş yerinde yaralanan olmadı. Polis Mehmet Ali Yılmaz'ın Onursal Başkanı olduğu holdinge yönelik saldırılarla ilgili polisin araştırma başlattığı bildirildi.

Mehmet Ali Yılmaz'ın Onursal Başkanı, oğlu Soner Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tek Art Holding'in Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi, Halkalı Caddesinde bulunan iş yerlerine iki hafta içerisinde ikinci kez saldırı düzenlendi.

İlk olarak Motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı. Polis, olayla ilgili saldırganları yakalamaya çalışırken, geçtiğimiz Cuma günü yeni bir saldırı düzenlendi. Bir otomobille gelen kişiler tarafından El Yapımı Patlayıcı(EYP) ile yeni bir saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle büyük bir gürültü duyulurken, EYP'nin ses etkili olabileceği belirtildi. Her iki olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, her iki saldırı ile ilgili bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak inceleme altına aldı. Polisin şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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