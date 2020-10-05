Haydut devlet füzeyle saldırdı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonunda ağır kayıplar veren, askerleri mevziden kaçan, çaresizlikten göstermelik ateşkes çağrılarında bulunan Ermenistan, son çırpınışlarında her zaman olduğu gibi yine sivilleri vurdu. Ermenistan ordusu, cepheye 60 km. uzaklıktaki Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye önceki akşam 500 km. menzilli füzelerle saldırdı. 1 sivil öldü, 32 sivil yaralandı, 51 ev kullanılamaz hale geldi. 500 bin nüfuslu Gence'nin şehir merkezine düşenen 7.5 metre uzunluğundaki füzelerden 3'ü patlamadı. Evinde şehitler için mevlit verildiği sırada saldırının gerçekleştiriğini söyleyen Nadir Ibrahimov, "Büyük bir gürültü duyduk.Ev başımıza yıkıldı. 5 çocuğum yaralandı. Çocuklarımı enkazın altından ellerimle çıkardım. Hastaneye gönderdim" dedi. Saldırıdan yara almadan kurtulan Binevşe Haydar ise, "Sabah torunlarımla ilgilenerken bomba düştü. Öz vatanımızı yıllardır işgal ettiler, simdi de üstümüze bomba yağdırıyor. Ölsem de vatanımızı vermeyeceğiz" diye konuştu. Bu arada Ermenistan'ın Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında da yaralılar olduğu açıklandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sanayi kenti Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, saldırının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti. Hacıyev, Hızı ve Abşeron bölgelerine de Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu. Öte yandan büyük bölümü işgalden kurtarılan Fuzuli ile Ağdam ve Terter köylerinin Ermenistan ordusu tarafından topçu ateşine tutuldu. Azerbaycan Türkü 2 kız kardeş şehit düşerken, 4 sivil de yaralandı. Gence saldırısıyla ilgili Türk Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Bu saldırı Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" denildi.