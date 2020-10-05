İmamoğlu yönetimi, İBB meclisinin ormanlık alan dediği yeri imara açmak için direniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arsa satışı yapmak için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. 14 Ekim saat 11.00'da Saraçhane'deki başkanlık binasının encümen müdürlüğü salonunda gerçekleştirilecek olan arsalardan biri İBB Meclisi tarafından yeşil alan ve park olarak imar planını tescillediği Beşiktaş Dikilitaş Yeşim Çimen Sokak'ta bulunan 5 bin 763 metrekare ağaçlık alan da bulunuyor.

4 KEZ SATIŞA ÇIKARDI!

Söz konusu alan yetişmiş ağaçlarla çevrili yeşil alan olması sebebiyle bölge vatandaşların toplanma yerlerinden biri olarak biliniyor. İBB yönetimi tarafından 4'üncü kez satışının yapılmak istendiği yerin park alanı olması sebebiyle daha önceki ihalelerde istekli çıkmamıştı.

175 MİLYON İSTİYOR

İBB Meclis kararını uygulamamakta ısrar eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclisin aldığı kararı idare mahkemesini götürmüştü. Mahkemenin vereceği karara kadar meclis iradesinin uygulaması zorunlu olmasına rağmen Dikilitaş'taki park alanını 4'üncü kez satışa çıkartan İBB, 5 milyon 250 bin TL geçici teminat isterken muhammen bedel olarak 175 milyon TL istendiği görüldü.

Aynı tarihte satışa çıkartılan alanlardan biri ise Şili Mecidiyeköy'de bulunan boş alan olduğu öğrenildi.

Daha önce 2 Eylül'de satışa çıkartılan ve 60'ncı parselde Sultan Beyazıt vakfiyesinin bulunduğu yer oldu. İBB yönetimi tarafından 13 milyon 500 bin TL geçici teminat istenen yerin Büyükdere Caddesi'nde QNB Finans Bank ile Tekfen Tower arasında kalan alanı ve Özdilek Park AVM ile Metrocity AVM arasında kalan yerleri kapsadığı ifade edildi.

İBB yönetiminin bu alan için istediği muhammen bedel ise 450 milyon TL olduğu belirtildi. İBB yönetimi bu iki alanın satışını da kapalı teklif artırma yöntemiyle yapacağı ifade edildi.