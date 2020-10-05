Köyden şampiyon çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Burç köyündeki Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, TEKNOFEST'te 1. olan projelerinin e-devlet kapısına bir modül olarak eklenmesi halinde ülke genelinde depreme karşı ciddi bir önlem alınacağı görüşünde.

Şahinbey Bilişim Yıldızları Takımı, öğretmenleri İbrahim Demirliği liderliğinde hazırladıkları E-Bina İnşaat Takip Sistemi (e-BITS) ile TEKNOFEST'in Türkiye birincisi oldu.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli ayaklarından olan uluslararası teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST'e şampiyon olan öğrenciler, törenden birkaç gün önce koronavirüse yakalanınca töreni online takip ettiler.

Afet Yönetimi kategorisinde şampiyon olan öğrenciler projelerini SABAH'a anlattı. Şampiyon öğrenciler Emine Tosun ve Samet Özdemir, "Depremde binalar yıkılıp insanlar öldükten sonra alınacak önlemlerin faydası yoktur. Deprem için alınacak en iyi tedbir ise, önleyici tedbirdir. Yani yapıların inşaat aşamasında iyi bir işçilikle kaliteli malzemeler kullanılarak yapılmasıdır" dedi.

e-BITS'in bir binanın yapım aşamasındaki tüm veri, belge ve fotoğrafların yapı denetim firmaları tarafından sisteme yüklenmesini sağlayarak, bu bilgileri ev almak isteyen vatandaşların, sigorta şirketlerinin, emlak değerleme kuruluşlarının, bankaların ve AFAD'ın erişimine açan yerli ve milli bir yazılım olduğunu kaydeden öğrenciler, "E-devlete de bir modül olarak eklenmesini düşündüğümüz e-BITS, toplumsal otokontrol mekanizmasının harekete geçirilmesi ve olası bir depreme daha dayanıklı yapılar inşa edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirilmiş yenilikçi bir veri tabanı çözümüdür. Bu sistemle inşaat sahipleri, kalitelerini ortaya koymak için inşaat sürecinde daha dikkatli davranarak yaptıkları yapıların niteliğini artırması ve bu sayede olası bir depremde can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Salgın sürecinde çok zor şartlar altında projeye devam ettiklerini anlatan 12. sınıf öğrencisi Samet Özdemir, öğretmenlerin kendilerine imkânsızı hiç öğretmediğini, her türlü zorluğa rağmen çok çalıştıklarını ve Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

11. sınıf öğrencisi olan Emine Tosun ise okullarının Gaziantep'te taşımalı sistemle eğitim veren bir köy okulu olduğunu, fen liseleri, özel kolejler ve bilim sanat merkezlerinin de katıldığı yarışmada bir meslek lisesi olarak Türkiye birincisi olmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Yarışmaya kısa bir süre kala koronavirüse yakalandıklarını ve finale online olarak katıldıklarını ifade eden öğrenciler; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok bakan ve yetkilinin stantlarına gelerek kendilerini ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını, iyileşince Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Ankara'da ziyaret ederek kendilerine teşekkür etmeyi çok istediklerini kaydettiler.