Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump taburcu edildi

Son dakika: Başkanı taburcu edildi

Son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Başkanı , dördüncü gününde hastaneden taburcu edildi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 01:42 Son Güncelleme: 6.10.2020 02:07 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump taburcu edildi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu oldu.

Donald Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump, Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika: Beyaz Saray açıkladı! Trump, askeri hastaneye götürüldü

Son dakika: 5 soruda Trump'ın koronavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump taburcu edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA