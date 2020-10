Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ateşkes için şartlarını açıkladı!

Azerbaycan Ermenistan son durum! Bölgeden gelen son dakika gelişmelerine göre, Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'nci gününde ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önceki gece Karabağ'ın başkenti Hankenti'ne giden ana yol üzerinde bulunan Madagiz'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını ve kente işgalden önceki adı olan Sukavuşan isminin geri verildiğini duyurdu. Stratejik öneme sahip Sukavuşan, Terter-Ağdere- Hankenti hattı arasında arasındaki önemli bir kavşak olarak görülüyor.Dün cephede yaşanan gelişmeler ise şöyle:

4 TANK İMHA EDİLDİ: Azerbaycan 4 Ermeni tankının imha edildiğini, 3 tankının ele geçirildiğini duyurdu.

ALİYEV DUYURDU: Stratejik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın güneyindeki Cebrail kenti işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Cebrail ve birkaç köy işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu. Karabağ, Azerbaycan'ındır" dedi.

KÖYLER KURTARILDI: Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrail'de toplam 9 köyün Ermenistan güçlerinin işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

DÜĞÜNE GİDİYORUZ: SABAH'a konuşan Azeri askerleri "Düğüne gider gibi savaşa gidiyoruz. Karabağ'ı almadan dönmeyeceğiz. Karabağ bizim 30 yıllık hasretimiz. Bizim öz vatanımız. Azerbaycan halkının 30 yıldır yaşadığı hasreti sonlandırmaya gidiyoruz. Ata topraklarımızı, öz yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmaya gidiyoruz. Gerekirse şehit olacağız ama Karabağ'ı kurtaracağız" dedi.



'ERMENİ KOMUTAN AĞIR YARALANDI'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Ermeni komutan Araik Arutyunyan'ın ağır yaralandığını duyurdu. Hacıyev "Ordumuzun nokta atışı neticesinde Arutyunyan ağır yaralandı. Diğer ayrılıkçıları da aynı kader bekliyor" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın '3 Azerbaycan uçağı düşürüldü', 'Azerbaycanlı ve Türk askerler arasında telsiz konuşmaları var' iddialarını 'dezenformasyon ve sahte kayıtlar' diyerek çürüttü.



ALİYEV: PAŞİNYAN'IN YALVARMADIĞI ADAM KALMADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını kurtarmak için başlattıkları operasyonların durması için şartlarını açıkladı. Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Aliyev, "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız. Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun üzerinde çalışılabilir." Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca umutla beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini, toprakları geri vermeyecekleri konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı. Aliyev, şöyle konuştu: "Şimdiki durumda başlıca suçlu Erivan yönetimidir. Aynı zamanda bu konuya kayıtsız kalan ve her zaman Ermenistan'ı destekleyen bazı ülkeler de suçludur. Azerbaycan bu sorunu kendisi çözüyor ve 27 Eylül olaylarından önce Ermenistan'a 'gel teke tek' savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya liderini arıyor. Ben hiçkimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı."







83 MİLYONUN KALBİ AZERBAYCAN'LA ATIYOR

Amasya Suluova'da taksici esnafı, Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek amacıyla araçlarına Türk bayrağı yanında Azerbaycan bayrağı da astı. Taksiciler, "Çağrılırsak Karabağ'da savaşmaktan dahi çekinmeyiz" dedi.

Erzurum Dağcılık Kulübü üyesi iki dağcı dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak, Azerbaycan'a destek verdi. Vatandaşlar dağcıları alkışladı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük dönme dolabı olan 'Heart Of Antalya', Azerbaycan'a destek için 'İki Devlet Tek Millet' yazısı ve iki ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı.

Konya'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, ülkelerine destek için Zafer Meydanı'nda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla toplandı.







GÜCÜMÜZ, İRFANIMIZ BİRLİĞİMİZDENDİR

Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyadan Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf "Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" mesajıyla paylaşıldı.







TALIŞ ZAFERİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni işgalinden kurtarılan Talış'a Azerbaycan bayrağı dikilmesinin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde Ermenistan askerlerinin kaçarken gerilerinde bıraktıkları zırhlı araçlar alkış sesleriyle götürülüyor. Talış'a hakim bir tepedeki Ermeni mevzine Azerbaycan bayrağı asıldı.



MÜBARİZ'İN İNTİKAMI ALINDI

Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti.Azerbaycan ordusu, mevziye Azerbaycan bayrağı dikti.



VATANSEVER DOKTOR

Azerbaycan devlet bursuyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ihtisasını cerrah olarak sürdüren Dr. Amil Hüseynov, gönüllü askerlik için başvuru yaparak gittiği ülkesinde şu an cephedeki sahra hastanesinde yaralı asker ve sivillerin tedavisi için çalışıyor. Türkiye'deki meslektaşları da 'dualarımız seninle' diye Hüseynov'a destek veriyor. Erdoğan ÖZTÜRK/ SABAH

