Son dakika: Sercan'dan sevindiren haber geldi! Başkan Erdoğan devreye girmişti...

Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İyi ki böyle bir devletimiz var. İyi ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Her hafta kontrollerine gidiyoruz. Önceleri iki haftada bir gidiyorduk. Sonra bir haftaya düştü. Şimdi de 3 haftada bire düştü. Ayın sonuna doğru tekrar gideceğiz" diye konuştu.