Son dakika haberleri: Bahçeli'nin o önerisi akıllara getirdi! Nahçivan neden önemli?

Azerbaycan adım adım zafere ilerlerken işgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır, acildir" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Nehçıvan'ın Azerbaycan'a bağlanması mümkün mü? İşte son dakika haberin detayları...
Nahçıvan hem Azerbaycan hem de Türkiye için neden önem taşıyor? | Video
NEDEN NAHÇİVAN ÖNEMLİ?
Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A haber'e yaptığı açıklamalarında; Bildiğiniz gibi özerk bir cumhuriyet ve 1921 burada görüldüğü gibi Ermenistan – Azerbaycan – Gürcistan sınırı bir defa Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yapılan Moskova anlaşması ve onun akabinde Kars anlaşmasıyla sınırını çizdiler. Baktığımızda ardıl devlete göre 3 ana devlet yani Azerbaycan – Ermenistan ve Gürcistan bu anlaşmalara bağlıdırlar. Mustafa Kemal ekibini Moskova'ya gönderdiğinde şunu söylüyor "Dikkat edin paşalar Nahçıvan Türk kapısıdır" diyorlar Sovyetler işgal ederse ne yapacak "Kapıyı açık tutacaksınız" diyor. Nahçıvan Türk kapısıdır bu hususu nazar itibarı alarak elinizden geleni yapınız diyor. Döndükten sonra Nahçıvan Türkiye'ye bırakıldığında "Paşam Nahçıvan'ın üzerinde elimizden geleni yaptık" diyor.
NAHÇIVAN'IN AZERBAYCAN'A BAĞLANMASI...
Neden çok önemli? Mevcut çatışmayı Ermenistan Nahçıvan'a bir şekilde yaymak isterse bu durumda Türkiye buna müdahale eder. Ancak hukuken Nahçıvan 12 Kasım 1905 anlaşması ile anayasa olarak özerk bir cumhuriyet olmuştur.
Nahçıvan'ın önemi gördüğünüz gibi hem Ermenistan hem İran arasındaki çok önemli bir stratejik bir yer sahip olup bir taraftan da dağlık bir arazi olmasıdır ve dikkat ederseniz asıl mühim olan Laçin koridorunun muhafaza edilmesidir. Azerbaycan'a bağlanması ancak iki tarafın iradesiyle olur hukuken.
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