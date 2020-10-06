Son dakika haberleri: Bahçeli'nin o önerisi akıllara getirdi! Nahçivan neden önemli?

NAHÇIVAN'IN AZERBAYCAN'A BAĞLANMASI...

Neden çok önemli? Mevcut çatışmayı Ermenistan Nahçıvan'a bir şekilde yaymak isterse bu durumda Türkiye buna müdahale eder. Ancak hukuken Nahçıvan 12 Kasım 1905 anlaşması ile anayasa olarak özerk bir cumhuriyet olmuştur.

Nahçıvan'ın önemi gördüğünüz gibi hem Ermenistan hem İran arasındaki çok önemli bir stratejik bir yer sahip olup bir taraftan da dağlık bir arazi olmasıdır ve dikkat ederseniz asıl mühim olan Laçin koridorunun muhafaza edilmesidir. Azerbaycan'a bağlanması ancak iki tarafın iradesiyle olur hukuken.

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