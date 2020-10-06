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yandaşı 'den skandal sözleri! Bunu Ermeni TV'sinde bile duyamazsınız...

, Ermenistan'ın alçak saldırılarına karşı verdiği haklı mücadeleyi sürdürürken 'nin kanalı 'de skandal ifadeler kullanıldı. CHP yandaşı , Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak için verdiği meşru mücadeleyi hedef alarak, "Nahçıvan Özerk bölgesini Azerbaycan'a bağlayacak aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek. Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok" dedi. Söz konusu skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:48 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:19 ABONE OL
CHP yandaşı Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan sözleri! Bunu Ermeni TV'sinde bile duyamazsınız...

Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı destansı bir mücadele gösteren ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için çabalayan Azerbaycan hakkında CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. CHP yandaşlığıyla bilinen Levent Gültekin Azerbaycan'ın operasyonlarına karşı çıkarak, Ermenistan'a destek niteliğinde açıklamalar yaptı.

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Levent Gültekin Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için verdiği meşru mücadeleyle ilgili, "Nahçıvan Özerk bölgesini Azerbaycan'a bağlayacak aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek." gibi skandal ifadeler kullandı.

"BİR KERE AZERBAYCAN DEVLET Mİ?"

Azerbaycan devlet mi? diye soran Gültekin, "Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" diyerek Ermenistan'a destek verdi.

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CHP yandaşı Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan sözleri! Bunu Ermeni TV'sinde bile duyamazsınız...
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