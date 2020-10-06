Dereli’de yaralar tüm hızıyla sarılıyor, ilçe yenileniyor

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve heyelan sonrası ağır hasar gören bina ve iş yerlerinin yıkımları tamamlandığını belirten Dereli kaymakamı Murat Atıcı," selin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Karadeniz'in en güzel ilçesini en kısa sürede devletimizin desteği ile inşa edeceğiz." Dedi.'

Kaymakam Atıcı; ilk plan da geçişi olarak inşa edilen 21 iş yeri esnaflara teslim edildiğini belirterek " geri kalan 68 adet konteyner geçici dükkanların siparişi verilmiş olup önümüzdeki hafta esnaflarımıza teslim edeceğiz. Hasar gören konutlar ile ilgili olarak vatandaşlarımızın hane problemleri çözülüp taşıma işlemi yapıldı. Hak sahiplerine verilmek üzere 142 adet konutun ihalesi yapıldı, inşaat çalışmaları başladı.





Dereli ilçesi Akkaya Deresi yanındaki sokakta fırıncı esnafı Murat Angun(60)ise,Dereli ilçemizde böyle bir felaket yaşanmamıştı. Felaket sonrası devletimiz ilçemizde tüm imkanlarını burada seferber etti. Hasar gören iş yerleri ve binalar yıkılıp,yeniden inşaa etme çalışmaları hızlıca devam ediyor.Dereli ilçemiz eskisinden daha güzel olacağından şüphemiz yok.Allah devletimize zeval vermesin.Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Lokantacı Seyfettin Aydın(28) ise "Sel'de oluşan hasarlarımız en kısa sürede giderildi. Felaaketten sonra ilçemizin yok olduğunu düşünmüştüm.Devletimiz tarafından ilçemiz yeniden inşaa ediliyor.Esnafın ve vatandaşın sorunu kalmadı.Devletimiz en başından beri burada çalışmalarını sürdürüyor.Dereli ilçemiz eskisinden daha güzel hale getirilmesi için tüm çalışmalar sürüyor.Allah devletimizden razı olsun" dedi.





Giresun'da 22 Ağustos tarihinde sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybetti.Sel felaketinde kaybolan Çaldağ ilçesinde 2 kişi Espiye ilçesinde bir kişi ve Tirebolu ilçesinde bir kişi olmak üzere 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.