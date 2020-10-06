FETÖ’nün TSK’daki öğretmen yapılanması operasyon!

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgütsel olarak 'Öğretmen' olarak tabir edilen ve büfe, market, gibi kamuya açık yerlerden ankesör, sabit hat üzerinden irtibat kuran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından örgüt üyelerine yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Hakkari, Samsun, Erzurum, Kars, Amasya, Diyarbakır, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa ve 2'si yurtdışı olmak üzere 14 ilde yapılan operasyon kapsamında toplamda 14 kişi gözaltına alınırken 9 şüphelinin yakalanması için yakalama çalışmaları devam ediyor.