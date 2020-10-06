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’nün ’daki öğretmen yapılanması operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı /PDY’nin sözde yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerden sorumlu ve örgütsel olarak ‘Öğretmen’ olarak tabir edilen yapılanmasına operasyon düzenledi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda toplamda 13 şüpheli gözaltına alınırken 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:56 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:57 ABONE OL
FETÖ’nün TSK’daki öğretmen yapılanması operasyon!

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgütsel olarak 'Öğretmen' olarak tabir edilen ve büfe, market, gibi kamuya açık yerlerden ankesör, sabit hat üzerinden irtibat kuran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından örgüt üyelerine yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Hakkari, Samsun, Erzurum, Kars, Amasya, Diyarbakır, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa ve 2'si yurtdışı olmak üzere 14 ilde yapılan operasyon kapsamında toplamda 14 kişi gözaltına alınırken 9 şüphelinin yakalanması için yakalama çalışmaları devam ediyor.

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FETÖ’nün TSK’daki öğretmen yapılanması operasyon!
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