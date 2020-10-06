İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü Taksim'de törenle kutlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cihanın yarısı İstanbul, ve aziz milletimizin her türlü varlığını korumak için aynı ruh, aynı duruş, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz" diyerek mesaj verdi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Taksimde düzenlenen törende Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başladı. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün önem ve anlamı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı.

YERLİKAYA: "GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un 97 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını belirterek, "13 Kasım 1918 sabahı İstanbul için karanlıktı. 55 gemi ile başlayan işgali, Haydarpaşa'dan takip eden Atatürk; 'Geldikleri gibi giderler' diyor, Milli irademizi, âleme beyan ediyordu. Başkomutanımız İstiklal Şairimizin tarif ettiği cepheden emindi. Bu durum cephe, Komutanını yanıltmadı. 'Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' beyti, İstanbul'da tecelli etti. Anadolu'daki her çarpışmada; akan kanlarımız, toprağa düşen canlarımız, yılmaz irademiz bir sel gibi, önüne çıkan her engeli aştı. İstanbul'u namahrem elinden kurtardı. Geldikleri gibi gittiler. Düşman, ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak, 6 Ekim'de çekip gitti. Cihanın yarısı İstanbul, ve aziz milletimizin her türlü varlığını korumak için aynı ruh, aynı duruş, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın ruhu şad, vatan cephemiz ebede kadar sarsılmaz olsun."

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı. Törene katılanlar Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde ve Kurtuluş savaşını anlatan kostümleri ve makyajları ile düzenlenen heykel şeklindeki figürlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.