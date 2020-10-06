İşte Türkiye'nin ilk HES'i! Cumhuriyet döneminden beri üretim yapıyor

Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali olan eski adıyla Visera yeni adıyla Işıklar HES tam 91 yıldır Trabzon'da, üstelik aynı makinelerle elektrik üretimini sürdürüyor. Ayda 500 bin, yılda da 3 milyon 500 bin kWh elektrik üreten Işıklar HES'in, ülke ve bölge turizmine kazandırılması planlanıyor.

Tarihi HES'te görev yapan makine teknisyeni Yusuf Öztürk, "3 yıl önce Fransa'dan buraya gezmeye gelen turist, makineleri görünce ağlamaya başladı. O anı hayatım boyunca unutamam." dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar mahallesinde cumhuriyet döneninin ilk hidroelektrik santrali olma özeliği taşıyan tarihi Işıklar HES'in temeli 1926 yılında ve 1929 yılında elektrik üretimine başladı. 91 yıldır içerisinde bulunan ilk makinalar ile üretimine devam ediyor. Ayda yaklaşık 500 bin kWh üretim yapıyor.





"SANTRALİ GEZEN FRANSIZ TURİST GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU"



Tarihi hidroelektrik santralde uzun yıllardır görev yapan makine teknisyeni Yusuf Öztürk önemli bir değer olan HES'te çalışmanın kendine büyük gurur verdiğini ifade ederek "Burada tarih içinde bir gezintiye çıkmış gibi oluyorsunuz. İlk günkü makineler ile üretim yapıyoruz. Bazen makinelerin arıza verdiği oluyor bu da doğal bir şey. Günlük ve haftalık bakımları sürekli yapıyoruz. Burada vardiyalı olarak 4 kişi çalışıyoruz. HES'i görmeye üniversitelerden ve ilkokullardan öğrenciler sürekli geliyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinden tarihi HES'i görmeye gelen çok oluyor. Bundan 3 yıl önce Fransa'dan buraya bir turist geldi. Santrali gezmek için izin istedi. Birlikte santrali gezerken, makineleri görür görmez hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben de tercümana neden ağladığını sordum. Tercüman, turistin makineleri üreten firmanın sahibinin dedesi olduğunu, bu nedenle duygulandığını söyledi. Fransız turist ayrıca makinelere sahip çıkmamızı da rica etti. Bu yaşadığım an beni çok duygulandırdı. Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım." dedi.





Öte yandan Tarihi ışıklar HES'nin bölgede ve ülke turizmine Trabzon valiliği tarafından kazandırılması da planlanıyor. HES'in etrafına sosyal tesisler yapılarak yerli ve yabancı turistlerin HES'i görme ve gezme imkânına kavuşması amaçlanıyor.







IŞIKLAR (VİSERA) HES'İN TARİHÇESİ



Işıklar(Visera)hidroelektrik santrali(HES) Trabzon'un Akçaabat ilçesi Işıklar mahaşşes, mevkiindeki Huni dere üzerindedir. Türkiyenin 1415. Trabzon'un ise 50. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 601. büyük hidroelektrik santralidir. Işıklar HES ortalama yılda 3 milyon 500 bin kWh elektrik üretimiyle 755 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire ve çevre aydınlatması vs) karşılıyor. Işıklar HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise, 794 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.





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