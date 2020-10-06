Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'e kürsüde büyük şok!

Son dakika haberi: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi. 2'nci Olağan Kurultay'daki Genel İdare Kurulu seçimleri ile başlayan gerilim bugün tavan yaptı. 'Seçilmeyecekler Listesi'ni hazırladığı öne sürülen Koray Aydın'ın vekillerin talebine rağmen Başkanlık Divanı'nda yer alması sonrası 13 muhalif isim TBMM Grup Toplantısı'na katılmadı.

İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'e muhalif vekil şoku | Video

İYİ PARTİ'DE KRİZ BÜYÜYOR

İYİ Parti'de 2.Olağan Kurultay sonrası başlayan gerilim, krize dönüştü. Parti içinde Koray Aydın'a destek verenler ile karşısında duranlar arasında büyük çatışma yaşanıyor.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, delegelere yazı göndererek, 'Seçilmeyecekler Listesi'ni bildirmesi sonrası, listede ismi olanlar ve onlara yakın duran isimler Aydın'ı hedef aldı.

AKŞENER'İ ZİYARET ETMİŞLERDİ

Koray Aydın'ın partiyi şekillendirdiğini iddia eden isimler, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşerek durumu anlattı

AKŞENER KARTINI KORAY AYDIN'DAN YANA OYNADI

Akşener'e, Koray Aydın'ın Başkanlık Divanı'nda olmaması gerektiğini söyleyen isimler, bekleyişe geçti. Akşener, Başkanlık Divanı'nda tüm çatlak seslere rağmen Koray Aydın'a aynı görevi verdi.

AKŞENER'İN KARARI SONRASI GERİLİM KRİZE DÖNÜŞTÜ

Akşener'in kararı sonrası gerilim, krize evrildi. Muhalif isimler birlikte hareket etme kararı aldı. Kararın ardından ilk uygulama bugün gerçekleşti.

PROTESTO ETTİLER, KATILMADILAR

Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu 13 muhalif isim, toplantıya katılmadı.

Muhalif isimler arasında olan ve kriz çıkaran 'Seçilmeyecekler Listesi'nde ismi bulunan Aylin cesur ve Durmuş Yılmaz ise toplantıya katıldı.

AKŞENER MUHALİFLER İLE GÖRÜŞECEK

Genel Başkan Meral Akşener'in oluşan tablodan rahatsızlık duyduğu ve muhalif isimler ile önümüzdeki hafta görüşeceği belirtiliyor. Akşener'in muhalif isimlerin Koray Aydın'a karşı olan öfkesini nasıl dindireceği ise şimdilik muamma...

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