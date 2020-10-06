Neden Ermenistan’a ‘Azerbaycan topraklarından çekil’ demiyorsunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi:Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan ise kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ediyor. Ukrayna ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda herkes haklı olarak bu ülkelere destek veriyor.Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, Ermenistan'a 'Azerbaycan topraklarından çekil' demiyorsunuz? Her iki ülke de NATO'nun ortakları. Dolayısıyla NATO'nun da tabii ki dengeli bir şekilde ateşkes, aynı şekilde sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda çağrı yapması normal.Ama uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararları ve de Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğü çerçevesinde bu işin çözülmesi, yani Ermenistan'ın bir an önce buralardan çekilmesi çağrısında da başta NATO olmak üzere, herkesin bulunması gerekiyor. Başka türlü de bu sorunun çözümü mümkün değil. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında. Azerbaycan'da 1 milyon insan yerinden edildi ve Ermenistan aldığı güçlü destekle bu işgalin tadını çıkardı.