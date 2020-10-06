Rus gazetesi: Ermenistan’ın tankları Türk SİHA’ları karşısında çaresiz kaldı

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Gazeteye değerlendirmede bulunan askeri uzman, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları, İHA ve SİHA'lar karşısında savunmasız durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" dedi. Yazıda ayrıca, eylül ayı içinde Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2'leri kullanarak Ermenistan'a ait dokuz hava savunma sistemini imha ettiği bilgisine yer verildi. Suriye ve Libya'da da Bayraktar İHA'larla 23 Rus yapımı Pantsir-S1 füze sisteminin vurulduğu iddiasına yer verildi. Analist Samuel Bendett, Rus yapımı insansız hava araçlarının Türk ve ABD yapımı benzerlerinden geride kaldığı yorumunu yaptı. AFP haber ajansı da TB2 Bayraktar'ların etkisini anlatan özel bir dosya hazırladı.