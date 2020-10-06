Salih Müslim’in yeğeni 127 teröristi teşhis etti

MersinEmniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim (21), örgütün Suriye'deki 26 adresini bildirdi, 127 teröristi de teşhis etti. 15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın, emniyet arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını da gösterdiği kaydedildi.