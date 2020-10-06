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'da bir doçent 'den tutuklandı

'daki soruşturmasında gözaltına alınan bir doçent doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilen Doç Doç F.Y.'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yaptığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 18:23 Son Güncelleme: 6.10.2020 18:30 ABONE OL
Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde görevli Doç.Dr. F.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da bugün yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
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