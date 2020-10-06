Sniper Gazi’nin gururla dolu hayatı

Yıllarca dağlarda teröristlerle çatışan Emekli Özel Harekat Polisi Furkan Düzenli, geçirdiği kaza sonrası 4 parmağını kaybederek gazi oldu. 2 çocuk babası 36 yaşında ki Gazi, 7 ameliyat sonrası malulen emekliliği kabul etmedi. Silah kullanamaz raporu alan Düzenli, eğitmen olarak teşkilata geri döndü.

Çocukluk çağlarında büyük bir sevgi duyduğu silahlar ve vatan aşkıyla 2004 yılında Polis Okulunda kayıt yaptıran Düzenli, 2006 yılında Özel Harekat Polisi olarak göreve başladı. Görev süresi boyunca hep terör bölgelerinde çalışarak sayısız operasyonlara katılan Düzenli, polis teşkilatında silah kullanması ile meşhurdu. 'Sniper Gazi' lakaplı Düzenli, 2400 metreden hedef vurabilen nadir atıcılar arasında yer alıyor.

1 BUÇUK TONLUK ZIRHLI ARAÇ KAPISI PARMAKLARINI KESTİ

Keskin nişancı Düzenli, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çemçe kırsalında pusuya düşen askerlere yardım etmek için takviye özel harekat kuvvetlerinin içinde yer aldı. Yaralı askerleri pusuya düşürdükleri yerden kurtarma çalışmaları devam ederken, araç üstünde bulunan silahı kullanan Düzenli, engebeli arazi nedeniyle devrilen zırhlı aracın kapısında 4 parmağını birden kaybetti. 4 askerin yaralandığı olay sonrası Düzenli, hemen Kars'a götürülerek tedavi altına alındı. En son İstanbul'da Amerikan Hastanesinde tedavisini sürdüren Düzenli, yaklaşık 1 yıllık tedavi sürecinde 7 kez ameliyat oldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli'nin dikilen parmakları tutmadı ve kesilmek zorunda kaldı.

50 BİN POLİSE ATIŞ EĞİTİMİ VERDİ

Polis Özel Harekatın gözde personelini, kesilen parmaklarda yıldıramadı. Gazilik ünvanı verilen ve malulen emekli edilen Düzenli için doktorlar 'silah kullanamaz' raporu verdi. Geri hizmette çalışma hakkı olmasına rağmen, bir çok yazışma sonrası Özel Harekata geri döndü. Kesilen 4 parmağına rağmen kendisine göre atış sistemleri geliştirdi. Hendek operasyonlarında eğitilen 22 bin 400 polisin silah eğitimlerini bizzat verdi. Niğde'de binlerce Özgür Suriye Ordusunu mensubuna atış eğitimleri verdi. 2017 yılında polis teşkilatı kurulumu için gönüllü olarak Suriye'ye gitti. Görev süresi boyunca 50 bini aşkın insana atış eğitimi veren Düzenli, atış eğitmenlerinin de eğitimlerini gerçekleştirdi.

MALULEN EMEKLİLİĞİ KABUL ETMEDİ

Şimdilerde ise emekli olan Düzenli, yerli silah üreticilerine gönüllü olarak silah danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda açtığı youtube kanalında ise atış eğitimlerine devam ediyor. 2018 yılında emekli olan Düzenli, 'Vatan ve silah benim her şeyim' diyerek hayat hikayesini SABAH'a anlattı. Silahlara olan aşkının çocuk yaşlarda olduğunu söyleyen Düzenli, geçirdiği kaza sonrası bir daha silah kullanamamyı hiç kabul edemediğini ve azmettiğini söyledi. Düzenli; "Çocuk yaşlardan beri silahlara büyük merakım vardı. Herkesin gezdiği yaşlarda ben poligonlardan çıkmazdım. Silah aşkını büyük bir bilinçle aldım. Vatanıma en hizmeti yine silahımla vermek istedim ve özel harekata girdim. Görev sürem boyunca hep çatıştım. O gün bir çoban askerleri pusuya düşürmüştü. O askerleri kurtarmak için bölgeye gittik. Ben araç kulesindeydim. Çatışmanın şiddetiyle araç sürekli manevra yapıyordu. Sonunda devrildi. Elim 1 buçuk tonluk zırh kapısında kaldı. Parmaklarım o esnada koptu. Çok üzüldüm. Ama silah kullanmamayı, vatanıma hizmetten geri kalacağımı hiç düşünemedim. Uzun bir tedavi sürecim oldu ve kurtaramadım parmaklarımı. Gazisin dediler ama ben hala hizmet etmek istiyordum. Geri hizmete vermek istediler kabul etmedim. Bir çok kez uğraştım. Sonunda Özel Harekata yeniden girdim. 4 parmağı olmayan ve silah kullanamaz raporu olan bir polis olarak eğitimler vermeye başladım. Polis akademilerini, özel harekatçıları, özel harekâtçıları eğiten arkadaşlarımızı, binlerce vatan evladını eğittim" diye konuştu.

"BİNLERCE YİĞİDİ YETİŞTİRDİM, BU ŞEREF GAZİLİK KADAR ÖNEMLİ"

Gazilik unvanı olmasına rağmen gönüllü olarak mesleğe geri dönen Düzenli, binlerce vatan evladını yetiştirmekten dolayı büyük onur duyduğunu söyledi. Düzenli; "Allah devletimize zeval vermesin. Bana hakkım olarak görevimin tamamlandığını ve gazi olduğumu söylediler ama ben kendime yeni taktikler geliştirdim. Çok da iyi yaptım. Hiç pişman olmadım. Hendek operasyonlarına katılamadım ama oraya giden arkadaşlarımı yetiştirdim. Suriye'ye gönüllü olarak giderek büyük çalışmalara katıldık. Dünyada nerede bir silah üretildiyse alıp ülkemiz için ne yapabilirim diye düşündüm. Yerli silah üreticileriyle konuştum. Onların silahlarını test ettim. Daha güzel neler olur diye kafa yordum. Gazi olmak büyük şeref ama ben nefes aldıkça daha çok şerefler kazanmak istedim. Belki sıcak çatışmalara girmedim, amirlerimiz bu riski almadılar ama vatanı bekleyen binlerce yiğide emek verdim. Bu şeref ben ölene kadar benimle olacak" dedi.