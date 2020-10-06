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Son dakika haberi... 11 ilde "Swinger" operasyonu: 35 gözaltı kararı

’dan gelen son dakika haberine göre Adana merkez olmak üzere tam 11 ilde "swinger" adı verilen "eş değiştirmeli sapkınlık" fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 08:02 Son Güncelleme: 6.10.2020 08:10 ABONE OL
Son dakika haberi... 11 ilde Swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "swinger" adı verilen "cinsel ilişki için eş değiştirme sapkınlığı" fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

EŞ DEĞİŞTİRME SAPKINLIĞINA OPERASYON

Edinilen son dakika bilgisine göre Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "swinger" yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.

GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika haberi... 11 ilde "Swinger" operasyonu: 35 gözaltı kararı
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