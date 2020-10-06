Son dakika haberi... 11 ilde "Swinger" operasyonu: 35 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "swinger" adı verilen "cinsel ilişki için eş değiştirme sapkınlığı" fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
EŞ DEĞİŞTİRME SAPKINLIĞINA OPERASYON
Edinilen son dakika bilgisine göre Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "swinger" yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.
GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.SON DAKİKA! Emniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu: 25 kritik isim yakalandı