Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kapalı Maraş yeniden açılıyor...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye su temini töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kapalı Maraş'ın perşembe gününden itibaren açılacağı bildirildi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını söyleyerek tarihi kararı duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır"

TÜRKİYE KIBRIS TÜRKLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

Kıbrıs Rum Kesimi'nin derdi kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir Kıbrıs Türkü buna asla razı olmayacaktır Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır.

TÜRKİYE BU ADALETSİZLİĞİN SÜRMESİNE İZİN VERMEYECEKTİR

Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir. KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

MÜHENDİSLİK HARİKASI PROJE

Kıbrıs'ı anadoludan gelen suyla kavuşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Proje kendi alanında başlı başına mühendislik harikası. Türkiye, KKTC'deki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu projeyle bir kez daha göstermiştir.





KAPALI MARAŞ YENİDEN AÇILIYOR KKTC Başbakanı Ersin Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı. KKTC Başbakanı Tatar, "Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan tarihi kararla ilgili olarak, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

KARŞI TARAFIN İTİRAZLARI ŞİMDİDEN BOŞA ÇIKMIŞTIR

Erdoğan, "Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz." mesajını verdi.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye su temini töreninde önemli açıklamalar | Video

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da KKTC'ye su temini projesinde açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, "Kuzey Kıbrıs su temini projesi aralıksız gece gündüz çalışılarak, bugün bitirildi. Su hayattır, su medeniyettir. Mavi vatanda aynı geleceği paylaştığımız Kuzey Kıbrıs Türkiye'den gelen suya kavuşacaktır." dedi.