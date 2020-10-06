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: 'li başkanın vurgununda yeni gelişme! Kayyum atanınca ortaya çıkmıştı...

haberi: Kayyum atanan 'nde yapılan denetlemeler sonucu ortaya çıkarılan kayıt dışı 300 bin liranın davasına başlandı. Iğdır Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde başlanan davaya ’li vekil Habib Eksik de katıldı.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:00 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:02 ABONE OL
Son dakika: HDP'li başkanın vurgununda yeni gelişme! Kayyum atanınca ortaya çıkmıştı...

Iğdır'da 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik ''terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alınmış, Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Çelik ise serbest bırakılmıştı.

Eski Belediye başkanı Yaşar Akkuş'un yerine eski Iğdır Valisi Enver Ünlü kayyum olarak atanmıştı. Denetim esnasında, belediyenin bir birimindeki kasa içerisinde toplu şekilde 300 bin lira bulundu. Parayla ilgili soruşturma başlatıldı, Iğdır Belediyesi Özel Kalem ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Y.F. açığa alınmıştı.

Kayıt dışı bulanan para ile ilgili bugün Iğdır Adliyesi Ağır Ceza mahkemesinde ilk dava görülmeye başlandı. Yaklaşık 15 kişinin yargılandığı davada avukatlar ve Iğdır HDP milletvekili Habip Eksik de hazır bulundu.

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Son dakika: HDP'li başkanın vurgununda yeni gelişme! Kayyum atanınca ortaya çıkmıştı...
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