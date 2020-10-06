Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TRT Haber'in Bakü'den canlı yayına konuk oldu. İşte açıklamaları:Türkiye'den envantere katılan SİHA'lar bize büyük avantaj sağladı. SİHA'lar dünyanın en iyi araçlarıydı. Onların bizim ordumuzda olması büyük imkanlar sağladı. Can kaybının çok da büyük olmamasını sağladı. Bu imkanlar bizde olmasaydı, daha fazla zayiat olabilirdi. İyi ki bizim Türkiye gibi kardeşimiz, dostumuz var. Türk sanayi ürünlerinin bizde olması bizi güçlendirir. Bugün NATO'daki en büyük ikinci ordudur. Türk ordusunun karşısında kimse duramaz. Biz de bunu yapacağız. Bölgede bizim de karşımızda kimse duramayacak. Türkiye ve bizim işimiz hak işidir. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama toprağımızı vermeyiz.30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. Azerbaycan'a verilen sözler tutulmadı. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir. Azerbaycan ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizle kurtarıyoruz. Bu savaşı biz başlatmadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tarihi adalet Karabağ Azerbaycan'ındır" diyor.Türkiye güçlü bir devlet, bu işlerde faal olmalıdır. Kardeşim Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederiz. Türkiye ile kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçmiştir. Birliğimiz ebedi olmalı.Rusya kimsenin tarafını tutmuyor. Ermenistan, kendisine doğrudan saldırmamızı istiyor. Bize saldırırken, Rusya'dan yardım geleceğini düşünüyorlardı.(İlham Aliyev) Dağlık Karabağ'da Ermeniler ve Azerbaycanlılar bir arada yaşayacak. Bizim Ermeni halkı ile bir sorunumuz yok. Yaralananlar arasındakilerin bazıları Ermeniler. Ermeni halkı kendi yöneticilerinin esiridir. Ermeni ile Azerbaycanlılar birçok ülkede bir arada yaşıyorlar, problemleri yok. Neden burada yaşamasınlar, zaten yaşamışlar bir arada. Benim hatırımdadır, merhum babam ile Dağlık Karabağ'a gitmiştik, açılışta Ermeni ve Azerbaycanlı şairler birlikte şiir okurlardı. Ermeni dilinde de, Azerbaycan dilinde de... İşgalci Ermenistan yönetiminden sonra halklarımız barışacak.