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merkezli 11 ilde operasyonu

Merkezde 11 ilde yapılan operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana merkezli İstanbul,  Diyarbakır, G. Antep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 7.10.2020 07:15 Son Güncelleme: 7.10.2020 08:37 ABONE OL
Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Örgütün gizli haberleşme programı Bylocku kullanan ve haklarında örgütün mahrem yapı içerisinde bulunduklaryönünde 8 aktif kamu personeli (1 Doktor, 4 Öğretmen, 1 Polis Memuru, 1 Hemşire ve 1 laboratuvar teknikeri) ve ihraç polis ihraç öğretmen, ve özel sektor çalışanı toplam 24 şüpheli şahsa yönelik Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, G. Antep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
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