‘Avrupa, birkaç ülkenin çıkarlarına feda edilmemeli’

Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti. Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğine dikkati çeken Erdoğan, Avrupa'nın büyük çıkarlarının birkaç birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yapılmasını söyleyen Erdoğan, Libya'da sağlanan sükûnet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini belirtti. ANKARA