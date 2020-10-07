Azerbaycan halkından Türkiye'ye mesaj: Aşk olsun* Türk halkına

"TÜM KÖY BURALARA KAÇTIK, KASALARDA YAŞIYORUZ"

Canımızı zor kurtardık. Arabalara atlayıp tüm köy buraya kaçtık. Kamyonetin içinde 8 kişi yaşıyoruz. Biz bu savaşta haklıyız, işgalci Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çıkmasını istiyoruz. Evlerimizde huzurlu yaşamak istiyoruz. Ordumuza güveniyoruz. Bu savaşta Türk halkı bize çok büyük bir destek verdi. Kardeş olduğumuzu bize hep hissettirdiler. Aşk olsun (yaşasın, varolsun) şanlı Türk halkına, aşk olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, aşk olsun Azerbaycan'a" diye konuştu.