Son dakika: Kritik ziyaret! Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez çıkarması yaptı. İlk olarak Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a Kuveyt ve Katar ziyaretileri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te | Video

KUVEYT EMİR'İNE TAZİYEDE BULUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi. Gündemde bölgesel sorunlar ve önemli maddeler vardı.

TUR SAAT 09.40'TA ESENBOĞA'DAN HAVALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. İki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.