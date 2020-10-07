Bu yapıyı sağlam tutun

Başkan Erdoğan geçen pazar günü İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Libya Ulusal Mutabakat (UMH) Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, "Siz de birlik olun, birlikte durun" mesajı verdi. Erdoğan, Serrac'ın istifa kararı almasıyla ilgili olarak, "Bu senin tercihin. Önemli olan bu yapıyı bir arada ve sağlam tutmak" dedi. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.