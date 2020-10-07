CHP-HDP Meclis’i yine terörize etti

6-8 Eylül olaylarının yıldönümünde HDP ve destekçisi CHP, TBMM Genel Kurulu'nu terörize etti. HDP, Kobani olaylarının Meclis tarafından araştırılması önergesinin gündeme alınmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin Kobani olaylarının üzerine benzinle gitmeyi tercih ettiğini belirterek bu olaylarda zarar gören araç ve kamu binalarının fotoğraflarını gösterdi. Muş, "Bu olayların merkezinde HDP vardır. Bunların içerisinde kim varsa bunun hesabını verecek. Burada demokratik bir protesto çağrısı yok, bir isyan çağrısı var" dedi. HDP'ye ve terör örgütüne sahip çıkan ise CHP oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kobani olaylarını kınamak yerine "Aklanmış belediye başkanlarını cezaevine göndermek, toplumu germek, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür" diye konuştu. Muş, "Bana yükleneceğinize HDP'ye iki kelam etseydiniz meramınızı millet daha iyi anlardı" yanıtını verdi. ANKARA