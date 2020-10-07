CHP’nin tarlasını kimler sürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:Ermenistan katil bir devlettir. Türk milletini düşman olarak bellemiştir. Bu ilkel ve ilkesiz ülkeye yapılan tembih de bu şekildedir. Çaresiz kalıp iyice paçası tutuşan Ermenistan'ın, geçtiğimiz pazar günü Gence'ye, sonra da Mingeçevir'e ve Terter'e saldırması, buralardaki masumları hedef alması insanlık suçudur, alçaklıktır, şerefsizliktir. Korkak Ermenistan köşeye sıkıştıkça sivillere musallat olmaktadır. Gence kentine ve bunun yanında bazı sivil yerleşim alanlarına fırlatılan roket ve füzeler aralarında çocukların da bulunduğu soydaşlarımızı şehit etmiştir. Terör devleti Ermenistan bir hafta içinde 30'a yakın sivil insanı katletmiştir. Ermenistan'ın en iyi bildiği şey mazlumlara kurşun sıkmaktır. Çocukları öldüren, kadınları, yaşlıları, savunmasız insanları bombalayan bu rezillerdir.Dağlık Karabağ'daki yedi reyondan biri olan Cebrail kentinin ve bazı köylerin işgalden kurtarılması kanaatimce muzaffer günlerin habercisidir. Kanımızla yanlarındayız. Varlığımızla arkalarındayız. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacı ve destekçiyiz. Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne önşartsız katılması bir varoluş namusudur. Cinayetler karşısında miskinleşen Minsk Grubu sessizdir, küresel vicdan suskundur. Ermeni işgal güçlerinin elebaşı olan bir katil, artık Azerbaycan'ın büyük kentlerinin de hedef olduğunu açıklamıştır. Çatışma bölgelerinde bozgun yaşayan Ermenistan, İran sınırından içeri sokulan PKK/YPG'li teröristleri de yanına alarak mazlumlara ateş ve ölüm yağdırmaktadır. Bu barbarlığın döktüğü kanların bedeli damla damla terör devleti Ermenistan'a ve cani ortaklarına ödettirilecektir.Macron'un Suriye'den intikal eden 300 cihatçının çatışma bölgesine getirildiğini söylemesi hayal mahsulüdür, şizofrenik bir yalandır. Macron Türkiye'nin siyasi açıklamalarını not alıyormuş, varsın kanlı kalemiyle not alsın dursun, dileğim sorulacak hesabımızı yazmayı da asla unutmasın. NATO'yu göreve davet ederek Türkiye'den izahat etmesi küstah bir taleptir. Hadi Fransa'nın melun açıklamasını normal karşıladık diyelim, peki bu CHP'ye ne oluyor? Hangi çıkar odakları bu CHP'yi kontrol ediyor? Kimler bu CHP'nin tarlasını sürüyor? Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını, milis ya da cihatçı grupları bölgeye aktardığını kaygılı bir üslupla söyleyen CHP'nin Dış Politika Başdanışmanı ve eski Bakü Büyükelçisi'ne ne diyelim? Bu sefil sefirin sözlerini neye yoralım? Kılıçdaroğlu'nu uçuk kaçık komiklikler yapmak yerine ciddi ve sorumlu bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum.Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenler bize göre müfteri korusudur, yalan makineleridir. Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyladır. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum.TÜRKİYE'Yİ ziyarete gelen, iki ülke arasında arabuluculuğa soyunan NATO Genel Sekreteri, öncelikle Yunanistan'ı ikaz etmeli, Brüksel'de yapılması planlanan toplantıdan bize göre kaçan bu ülkenin haksızlığını tescillemelidir. Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Yunanistan onun bunun tetikçiliğine heves etmekten kaçınmalı, tarihteki mağlup ve kepaze hallere yeniden düşmekten sakınmalı, Türkiye'nin sabrını sınamaktan derhal uzak durmalıdır.KOBANİ bahanesiyle Türkiye'yi yakıp yıkanlara talimat Kandil'den verilmişti. CHP'nin övdüğü, İP'in değer verdiği terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur. Hainleri, destekçilerini, Türkiye'yi bölme ve işgal planı yapan, bunu da piyonlarına talimatlandıran müstevlileri gizleyecek hiçbir kamuflaj, hiçbir maske yoktur, aransa da bulunamayacaktır.