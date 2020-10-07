FETÖ’ye dev operasyon

Ankara'da FETÖ'nün "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı. Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi. 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğü soruşturması kapsamında ise 2'si hâkim adayı, 11'i daha önce ihraç edilmiş hâkim/hâkim adayı, 1'i eski subay ve 7'si avukat olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18'i gözaltına aldı. Şüphelilerin, sınavlar öncesinde örgüt yöneticisi "mahrem imamlar" tarafından getirilen sınav sorularını ve cevaplarını, örgütün "hâkim-savcı çalışma evleri" olarak tabir ettiği, gizliliğe üst düzey önem verilen evlerde, yemin ettirilmek suretiyle aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin gittikleri evlerde örgüte bağlılıklarının artırıldığı, gizlilik nedeniyle cep telefonlarını evlere getirmelerinin yasaklandığı ve giriş çıkışlarda özel tedbirler alındığı da belirlendi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.ÖRGÜTÜN askerlerden sorumlu yapılanmasına yönelik devam eden "ankesör" soruşturmasında ise İstanbul merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Örgütte 'Öğretmen' olarak tabir edilen şüphelilerin, TSK içindeki unsurları ankesörler üzerinden arayarak talimat verdiği belirlendi. Samsun merkezli operasyonda da görevden uzaklaştırılan 17 polis gözaltına alındı.BURSA'DAKI bazı ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık periyodik arandıkları tespit edilerek 14 Eylül'de Bursa merkezli Adana, Ankara, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale'de yakalanan 12 zanlı hakkındaki soruşturma sürerken, operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i itirafçı oldu. Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'inin itirafları doğrultusunda, daha önce haklarında işlem yapılmamış 83 zanlının isimlerine ulaşıldı. Örgütün askeri okullara hazırladığı öğrencilerden sorumlu mahrem imamı Ü.A.'nın ifadesinde, "Askeri okul sınavlarına başvurduğumuz dönemde bize mülakat provası yaptırıyorlardı. Fetullah Gülen'i tanımadığımızı ve alakamız olmadığını söylememizi istiyorlardı. Askeriye içinde adamları olduğunu, o okulları kazanmamıza yardımcı olacaklarını söylüyorlardı" diyerek örgütün mülakatlara nasıl hazırlandığını anlattı. Örgütün 17-25 Aralık'tan itibaren metot değiştirdiğini anlatan Ü.A., "17-25 Aralık sürecindeki bu ters düşmeden dolayı bize sürekli tedbirli olmamızı söyledikçe bu durumdan rahatsız oldum. Psikolojim bozuldu, sürekli takip ediliyormuş hissine kapılıyordum" dedi.