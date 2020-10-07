Erdoğan’dan ‘İslam krizde’ diyen Macron’a sert tepki: Hadsiz, edepsiz provokatör

BaşkanErdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan şunları söyledi:Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde; ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Bugün birçok Batı ülkesinde ırkçılık ve İslam düşmanlığı devlet tarafından himaye ediliyor.İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan Avrupalı liderler, İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor. Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuştur. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı "İslam krizde" açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak, "İslam'ın yapılandırılmasından" bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan Hristiyanlığın, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun.Aslında Macron, İslam dünyasının krizinden bahsederek, Fransa'nın ve Fransız toplumun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor. "Aşırılıkla mücadele" yasasıyla asıl amacın, fanatizmle mücadele etmek değil, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmak olduğu anlaşılıyor. "Avrupa İslam'ı", "Fransa İslam'ı", "Konsüler İslam" gibi kavramlarla, Müslümanlara "dinsiz bir dindarlık" dayatılmak isteniyor. Oryantalizmin yeni bir versiyonu olan bu zihniyet, samimi Müslümanları ötekileştirirken; DEAŞ ve FETÖ gibi istismarcıların önünü açıyor.Macron'un, özellikle cahili olduğu meselelerde konuşurken çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Kendisinden artık "sömürge valisi" gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz.Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o derece kuvvetli bir şekilde savunuyoruz. İstanbul, Hatay, Mardin gibi şehirlerimiz bir arada yaşama kültürünün sembolleridir.Ayasofya Camii'nin ibadete açılması 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir. Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur.