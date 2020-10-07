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’un şifa kaynağı balı, 81 ildeki 81 okula gönderildi

Valiliği, okulların açılacağı gün 81 ildeki 81 okulun anasınıfı ile birinci sınıf öğrenci ve öğretmenlerine ikram edilmek üzere yöresine ait 40 gramlık özel tüplerde hazırlanan şifa kaynağı süzme bal gönderdi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:28 ABONE OL
Munzur’un şifa kaynağı balı, 81 ildeki 81 okula gönderildi

Tunceli'den okulların açılacağı gün daha önceden belirlenen 81 ildeki 81 okuldaki 10 bine yakın öğrenci ve öğretmene ikram edilmek üzere yöreye ait şifa kaynağı ballar, Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla okulların adreslerine gönderildi.

Ballarla birlikte Vali Mehmet Ali Özkan tarafından öğrencilere hitaben bir de mektup yazılarak gönderildi.

Vali Özkan mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli öğrencilerimiz, dünyayı saran salgın nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemine bir kısmınız uzaktan, bir kısmınız yüz yüze başladınız. Biliyorum ki hem okullarınızı hem de öğretmenlerinizi çok özlediniz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yeni eğitim-öğretim yılında sizlere sağlık ve başarılar diliyorum. Ruhunuzun gücünü temsil eden o güzel gözleriniz her daim gülsün."

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Munzur’un şifa kaynağı balı, 81 ildeki 81 okula gönderildi
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