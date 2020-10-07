Şanlıurfa'daki işkenceci koca hakkında son dakika gelişmesi

Eşine işkence yapan canı koca İlyas Arık tutuklanarak ceza evine konuldu.

Şanlıurfa'da inşaatlarda boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen dini nikahlı 2 kadınla evli İlyas Arık'ın (28), evin çatısına kurduğu barakada 40 günlük hamile Suriye uyruklu ikinci eşi Mırvet Nivej'e günlerce işkence ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa nın Eyyübiye İlçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde Mırvet Nivej, eşi tarafından 5 gün boyunca şiddete maruz kaldı. Dini nikâhlı eşi tarafından sopa ve zincirle dövülüp, kerpetenle tırnaklarını çekildiği belirlenen elleri bağlı olan hamile kadın, çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla bulundu.

Evin çatısında yapılan barakada kanlar içerisinde bulunan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kendisine şiddet uygulayan İlyas Arık ise Şanlıurfa Emniyet müdürlüğünde kurulan 20 kişilik polis ekibi tarafından bir bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinden sonra geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa adliyesine çıkartıldı. Burada hakim karşısına çıkan İlyas Arık Tutuklanarak Ceza evine konuldu