Siyasiler askıya alınan sahte hesap üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a hakaret ediyor

PAYLAŞIMINI SİLDİ ANCAK İFTİRAYA DEVAM ETTİ

Hüsnü Bozkurt; söz konusu paylaşımını sildi ancak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a iftira etmeye devam etti.

Bozkurt; "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arayarak, hesabın sahte olduğunu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın böyle bir söz etmediğini söylediler. Kendilerine başkanın bu içerikte değilse de,insanları rencide eden pek çok söylemi olduğunu, hatta minberden lanet bile okuduğunu ilettim. Düzeltiyorum" iddiasında bulundu.

ORHAN: "YORUMA GEREK VAR HÜSNÜ BOZKURT BEY. İFTİRACI BİR SAHTE HESABIN YALANI BU.."

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştirdi.

Burak Orhan; Hüsnü Bozkurt'u eleştirerek, "Yoruma gerek var Hüsnü Bozkurt bey. İftiracı bir sahte hesabın yalanı bu.. Sizde Diyanet İşleri Başkanımıza ait olmayan bu sözü gerçek gibi paylaşarak iftiraya ortak oldunuz. Dilerim özür dilersiniz" ifadelerini kullandı.

"HÜSNÜ BOZKURT BİLGİENDIRMEMİN ARDINDAN YALAN TWEETİ SİLDİ"

Burak Orhan; kendisini bilgilendirmesinin ardından Hüsnü Bozkurt'un paylaşımını sildiğini açıkladı ve "Sosyal medya bir çöplük.. Doğruluğuna emin olmadan yapılan paylaşımlar toplumda isimleri öne çıkan bazı kişileri zor durumda bırakabiliyor. Hüsnü Bozkurt bey kendisini bilgilendirmemin ardından yalan twiti sildi. Ama yalanı silinene kadar 10 bin kişi beğendi" dedi.