Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Azerbaycan bir kritik noktayı daha kurtardı! İşte işgalden kurtulan köyden ilk görüntüler...

: bir kritik noktayı daha kurtardı! İşte işgalden kurtulan köyden ilk görüntüler...

! 'ın, 'ı hedef alan alçak saldırısının üzerinden 11 gün geçti. Azerbaycan, 30 yıllık hasreti dindirmek için harekat başlatırken, Ermenistan ordusu bozguna uğradı. Harekatın 11'nci gününde bir önemli nokta daha kurtarıldı. Azerbaycan ordusu stratejin noktanın işgal sonrası görüntülerini paylaştı. İşte ajansların son dakika olarak servis ettiği çarpıcı görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 10:25 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Azerbaycan bir kritik noktayı daha kurtardı! İşte işgalden kurtulan köyden ilk görüntüler...

Azerbaycan ile Ermenistan ordusu arasındaki sıcak çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan alçak saldırısının ardından 11 günde 30 yıllık hasreti dindirecek çok önemli adımlar attı. Ermenistan ordusunu sahadan silen Azerbaycan, ilerleyişini hızlandırarak sürdürüyor.

Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı | Video

11'nci günde Dağlık Karabağ'da bir önemli köy daha kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail ilinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı.

Sıcak görüntülerde köydeki çarışma izleri dikkat çekiyor. Birçok noktanın harabeye döndüğü görülüyor. Azerbaycan askerleri köyde tamamen hakimiyeti sağlamış durumda.

Azerbaycan ordusundan son dakika hamle! Azerbaycan, Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Azerbaycan bir kritik noktayı daha kurtardı! İşte işgalden kurtulan köyden ilk görüntüler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA