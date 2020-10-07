SON DAKİKA: Azerbaycan bir kritik noktayı daha kurtardı! İşte işgalden kurtulan köyden ilk görüntüler...

Azerbaycan ile Ermenistan ordusu arasındaki sıcak çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan alçak saldırısının ardından 11 günde 30 yıllık hasreti dindirecek çok önemli adımlar attı. Ermenistan ordusunu sahadan silen Azerbaycan, ilerleyişini hızlandırarak sürdürüyor.
Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı | Video
11'nci günde Dağlık Karabağ'da bir önemli köy daha kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail ilinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı.
Sıcak görüntülerde köydeki çarışma izleri dikkat çekiyor. Birçok noktanın harabeye döndüğü görülüyor. Azerbaycan askerleri köyde tamamen hakimiyeti sağlamış durumda.