Son dakika haberi... Azerbaycan'dan 'DEHŞET' vuruş! Ermeni ordusunun kritik komutanı öldürüldü

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a 'Dur' demek ve Dağlık Karabağ'ı özgürleştirmek için başlattığı operasyon 10'uncu gününde ilerleyişini sürdürdü. Operasyonun onuncu gününde cepheden gelen son dakika bilgisi Azerbaycan halkına ve son durumu anbean takip eden halka moral oldu. Buna göre Azerbaycan Türklerine karşı acımasızlığıyla bilinen "Dehşet" lakaplı Ermeni Albay Artur Galstyan, düzenlenen operasyonla karargâhda öldürüldü.
ERMENİSTAN MECLİSİNDE DOĞRULANDI
Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Vahe Enfiajyan albayın öldüğünü doğruladı. Azerbaycan Ordusu, Ermeni işgali altındaki bölgenin kalbine inen birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı.
STRATEJİK NOKTADA ÜSTÜNLÜK
Bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen ilerleyişe devam eden Azerbaycan güçleri, Cebrail kentinin faklı yönlerindeki stratejik tepelerin kontrolünü sağlamayı başardı. Ağdere ve Murovdağı istikametinde Ermeni ordusuna ait birçok askeri nokta imha edildi. Murovdağı'nın en yüksek noktalarından olan Goranboy bölgesindeki bir tepe ile Talış kenti etrafındaki stratejik alanlar ele geçirildi.
İŞGALDEN KURTARILDI
Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. Azerbaycan ordusu ayrıca Ermenistan ordusuna ait Ballıca'daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter'dan "Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.
TÜRKLERİ ÖLDÜRMEYE GETİRDİKLERİ SİLAHLARI KULLANAMADAN KAÇTILAR!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da önceki gün ele geçirilen askeri araçlar ve silahların görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde tanklar, karargah olarak bir bina ve daha ambalajları açılmamış çoğunluğu Rus yapımı mühimmat dikkat çekti. Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.
SON DAKİKA
ERMENİ ORDUSUNUN İKMAL YOLLARI KESİLDİ
Bakanlık, ağır kayıplar veren Ermenistan askerlerinin yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını aktardı.
Bu arada Ermenistan dün saat 21.00 sıralarında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenledi. Azerbaycan Başsavcılığı, saldırının ordu tarafından engellendiğini açıkladı.
HAYDUT DEVLET AVM'Yİ VURDU
Cephede bozguna uğrayan Ermenistan, sivillere saldırmaya devam ediyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence ile Terter, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan, Göygöl, Berde ve Goranboy illerinin merkezleri ve bazı köyleri yoğun top atışıyla saldırıya uğradı. Gence'ye önceki gece ikinci kez saldıran Ermenistan'ın fırlattığı bir roket bir alışveriş merkezine düştü. Ermenistan bugüne kadar 27 sivili katletti.
TEK BAŞINA 11 ERMENİ ZIRHLISINI YOK ETTİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2016'da 4 gün süren çatışmalarda 6 Ermenistan tankını omuz tanksavarıyla imha ederek cephede kahramanlaşan Tahir Misirkhanov'un fotoğrafını yayımlayarak "Tahir, 27 Eylül'den bu yana 11 Ermeni zırhlı aracını daha imha ederek görevini başarıyla yapmaya devam ediyor" denildi.