Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 7 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 7 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 7 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

7 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:116.608

HASTA SAYISI:1,581

VEFAT SAYISI:56

İYİLEŞEN SAYISI:1,355

AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:112.421

HASTA SAYISI:1,511

VEFAT SAYISI:55

İYİLEŞEN SAYISI:1,299

AĞR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.