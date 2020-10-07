Son dakika haberi: Eşine işkence yapan kocadan kan donduran ifadeler! Kayıplara karışmıştı...

SON DAKİKA CANİ KOCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Şanlıurfa'da dün eşine işkence yapan İ.A polis tarafından yakalandı. Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı SSK caddesinde meydana geldi. İddiaya göre İ.A isimli şahıs imam nikâhlı yabancı uyruklu eşine 5 gün boyunca işkence etti. Bir binanın 6. katındaki odaya kilitleyen Eşi İ.A. 5 gün darp ettiği kadını o halde bırakıp kayıplara karıştı.

Yakalanan cani koca ifadesinde karısını aldatma suçuyla itham ederek yaptıklarını normal göstermeye çalıştı. "Karımın beni aldattığından şüpheleniyordum onun için ben de onu darp ettim" diyen işkenceci eş ifadesini görenleri şaşkına çevirdi.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İşkenceci cani koca eşini... | Video